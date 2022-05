Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 16:22:00 Uhr um 2,6 Prozent auf 28,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 28,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,25 EUR. Zuletzt wechselten 1.861.841 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 34,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.05.2022 bei 25,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 14,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,42 EUR aus.

Am 09.05.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3.298,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.700,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 03.08.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

