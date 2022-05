Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Infineon befand sich um 31.05.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 29,09 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 29,09 EUR. Bei 29,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 128.404 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 33,65 Prozent Luft nach oben. Am 10.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,28 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,42 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 09.05.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.298,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.700,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 03.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,84 EUR je Aktie.

