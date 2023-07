Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag kaum verändert

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Infineon-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,38 EUR an der Tafel.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,38 EUR an der Tafel. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,48 EUR an. Die Infineon-Aktie sank bis auf 38,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 517.175 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 39,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,25 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 44,46 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,59 EUR.

Infineon gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.119,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.298,00 EUR eingefahren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Texas Instruments-Aktie knickt an der NASDAQ ein: Texas Instruments von schwacher Nachfrage belastet

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Infineon-Investment verdient

TSMC-Aktie: Erster Gewinnrückgang seit 2019 - TSMC belastet Chip-Aktien