Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 39,30 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 39,30 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 39,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 91.442 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,47 EUR an. Gewinne von 0,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,35 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,59 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 04.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 4.119,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Am 12.11.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,56 EUR je Aktie belaufen.

