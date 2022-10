Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,4 Prozent auf 24,59 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 24,52 EUR ein. Bei 25,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.387.954 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 43,85 EUR. 43,92 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 18,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,54 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 3.618,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2022 erfolgen. Am 14.11.2023 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

