Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Dienstagnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 27,51 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 27,51 EUR nach oben. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,78 EUR. Mit einem Wert von 27,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 3.099.487 Aktien.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 24,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,74 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,55 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 03.08.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Am 12.11.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

