Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 27,19 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 27,19 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 27,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,30 EUR. Zuletzt wechselten 214.817 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 48,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,01 EUR am 03.11.2022. Abschläge von 11,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,55 EUR.

Infineon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4.089,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Aktie aus.

