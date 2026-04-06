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Heute im FokusDAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen. Apple siedelt Zentrum für App-Entwickler in Berlin an. Novo Nordisk: Wegovy-Verkaufsstart in den Emiraten. Akzo Nobel-Aktie sackt nach geplatzten Kaufplänen von Konkurrenten ab. Zalandos Bodenbildung erhält kräftigen Auftrieb durch Inditex. Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla.
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