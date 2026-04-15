Infineon-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Infineon-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.
Werte in diesem Artikel
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. David Dai befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich der Halbleitersektor bis Anfang der 2030er-Jahre entwickeln wird, wenn Künstliche Intelligenz (KI) vollständig integriert und kommerzialisiert ist. Er geht davon aus, dass Leistungshalbleiter und -komponenten für den Betrieb von KI-GPUs und Rechenzentren unerlässlich sein werden. In Infineon sieht er einen künftigen großen Gewinner in diesem Segment.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Infineon konnte um 14:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 46,91 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 10,85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1.666.221 Infineon-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 25,3 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.05.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Infineon News
Bildquellen: Infineon