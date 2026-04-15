Rating im Fokus

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Infineon-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. David Dai befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich der Halbleitersektor bis Anfang der 2030er-Jahre entwickeln wird, wenn Künstliche Intelligenz (KI) vollständig integriert und kommerzialisiert ist. Er geht davon aus, dass Leistungshalbleiter und -komponenten für den Betrieb von KI-GPUs und Rechenzentren unerlässlich sein werden. In Infineon sieht er einen künftigen großen Gewinner in diesem Segment.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Infineon konnte um 14:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 46,91 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 10,85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1.666.221 Infineon-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 25,3 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.