Infineon-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein
DZ BANK hat eine eingehende Prüfung der Infineon-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
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Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. KI treibe das Wachstum des Chipkonzerns an und damit gewinne die Erholung an Breite, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nur begrenzten Anpassungsbedarf bei den kurzfristigen Ergebnisschätzungen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:27 Uhr 5,6 Prozent im Minus bei 60,14 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 3.755.403 Infineon-Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 60,6 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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