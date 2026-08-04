Infineon-Analyse: Hold-Bewertung von Warburg Research für Aktie

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05.08.26 13:34 Uhr

Warburg Research hat eine eingehende Prüfung der Infineon-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Halbleiterherstellers hätten einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsätze seien besser als erwartet, die Profitabilität schlechter als erwartet ausgefallen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:18 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 61,04 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 37,61 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 3.007.242 Stück. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 63,0 Prozent zu. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2026 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.