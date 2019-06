Infineon-CEO zuversichtlich für Freigabe der Cypress-Übernahme

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Übernahme des US-Chipkonzerns Cypress Semiconductor durch Infineon wird wohl nicht am Widerstand der Behörden in den USA scheitern. Davon ist Infineon-Chef Reinhard Ploss überzeugt. Er habe mit Blick auf die Freigaben ein "gutes bis sehr gutes Gefühl", sagte der Manager in einer Telefonkonferenz. Die Lage sei komplett anders als bei Wolfspeed. Infineon war 2017 mit der Übernahme des US-Unternehmens Wolfspeed gescheitert. Die für ausländische Investitionen zuständige Behörde CFIUS hatte Sicherheitsbedenken geltend gemacht.

Es gebe bei Cypress keine Produkte, die besondere Exportgenehmigungen benötigten, weil sie etwa im militärischen Bereich zur Anwendung kämen, sagte Ploss. Zudem habe man sich mit CFIUS nach der Wolfspeed-Angelegenheit "intensiv ausgetauscht" und pflege einen "guten, sehr vernünftigen Dialog". Er habe den Eindruck, dass auf rationaler Basis entschieden werde.

Auch mit Blick auf mögliche Kartellbedenken "sollte es keine Probleme geben", so Ploss.

