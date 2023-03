Infineon erhöht Umsatz- und Gewinnprognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Infineon hat wegen einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie die Prognose für das noch ein paar Tage laufende Quartal erhöht. Zudem blickt der Konzern optimistischer auf das gesamte Geschäftsjahr 2022/23, das am 30. September endet. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres werde jetzt ein Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro erwartet. Bislang hatte die Prognose bei rund 3,9 Milliarden Euro gelegen, wie das im Dax (DAX 40) notierte Unternehmen am Dienstag nachbörslich mitteilte.

Dank positiver Preiseffekte und höheren Nachfrage nach teureren Produkten des Konzerns sowie der besser als vorhergesagten Entwicklung der Energiekosten sei das Quartal auch profitabler als zuletzt gedacht. Die Marge auf Basis des operativen Gewinns, bei Infineon Segmentergebnis genannt, wird der neuen Prognose zufolge im hohen 20er-Prozentsatz statt wie bisher in Höhe von rund 25 Prozent erwartet. Basierend auf die bessere Entwicklung der ersten sechs Monate erhöhte Infineon auch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr.

Die Aktie des Unternehmens legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp drei Prozent zu. Damit machte sie die Verluste aus dem Haupthandel am Dienstag fast wieder wett./zb/nas

München - 28. März 2023 - Die Infineon Technologies AG aktualisiert ihre

Erwartungen bezüglich Umsatz und Segmentergebnismarge für das laufende

zweite Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2023. Dies beruht

hauptsächlich auf einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen

Automobil und Industrie.

Höhere Erwartungen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 erwartet Infineon nunmehr

einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro, im Vergleich zu ursprünglich

prognostizierten rund 3,9 Milliarden Euro. Angesichts des höheren Umsatzes,

positiver Preis- und Mix-Effekte sowie einer besser als vorhergesagten

Entwicklung der Energiekosten wird nunmehr erwartet, dass die

Segmentergebnismarge einen hohen 20er-Prozentsatz erreichen wird, verglichen

mit dem ursprünglich prognostizierten Niveau von rund 25 Prozent.

Höhere Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023

Bei einem angenommenen USD/EUR-Wechselkurs von 1,05 für die zweite Hälfte

des Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung der erwarteten Ergebnisse für

die erste Hälfte prognostiziert Infineon nunmehr für das gesamte

Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz deutlich über den bisher erwarteten

15,5 Milliarden Euro (plus oder minus 500 Millionen Euro), sowie eine damit

einhergehende positive Wirkung auf die Segmentergebnismarge für das gesamte

Geschäftsjahr.

Der Infineon Vorstand wird weitere Einzelheiten sowie den kompletten

Konzernabschluss für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 im Rahmen

der für den 4. Mai 2023 geplanten Analysten- und Pressekonferenzen

bekanntgeben.

Kontakt:

Alexander Foltin, Investor Relations, Tel.: +49 89 234-23766, Fax: +49 89

234-9559847

---------------------------------------------------------------------------

28.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Infineon Technologies AG

Am Campeon 1-15

85579 Neubiberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 234-26655

Fax: +49 (0)89 234-955 2987

E-Mail: investor.relations@infineon.com

Internet: www.infineon.com

ISIN: DE0006231004

WKN: 623100

Indizes: DAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1594821

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1594821 28.03.2023 CET/CEST

°