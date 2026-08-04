Infineon erwartet mehr Umsatz aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren
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NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon wird nach dem dritten Quartal optimistischer für sein Geschäft mit Stromlösungen für KI-Rechenzentren. So sollen die Erlöse aus dem Bereich im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) nun bei mehr als 1,6 Milliarden Euro liegen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation zu den Quartalszahlen. Bislang hatte Infineon 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zudem werde das Unternehmen die Prognose für das kommende Geschäftsjahr "deutlich anheben". Bislang erwartet Infineon hier 2,5 Milliarden Euro./nas/zb
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|Datum
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|02.07.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG