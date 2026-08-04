Infineon erwartet mehr Umsatz aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren

05.08.26 08:02 Uhr

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon wird nach dem dritten Quartal optimistischer für sein Geschäft mit Stromlösungen für KI-Rechenzentren. So sollen die Erlöse aus dem Bereich im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) nun bei mehr als 1,6 Milliarden Euro liegen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation zu den Quartalszahlen. Bislang hatte Infineon 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zudem werde das Unternehmen die Prognose für das kommende Geschäftsjahr "deutlich anheben". Bislang erwartet Infineon hier 2,5 Milliarden Euro./nas/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung