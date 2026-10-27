DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.285 -0,5%Euro 1,1164 -0,1%Öl 116,0 +0,2%Gold 4.004 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Infineon investiert mehr als eine Milliarde in Standort Villach

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
50.56 EUR -0.14 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
1.70 CHF -0.03 CHF -1.49 %
Charts | News
NEO/EUR (Neo-Euro)
1.84 EUR -0.03 EUR -1.42 %
Charts | News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
1.54 GBP -0.02 GBP -1.40 %
Charts | News
NEO/JPY (Neo-Yen)
324.28 JPY -4.54 JPY -1.38 %
Charts | News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
2.06 USD -0.03 USD -1.51 %
Charts | News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0.49 NEO 0.01 NEO 1.53 %
Charts | News

NEUBIBERG/VILLACH (dpa-AFX) - Der Halbleiterkonzern Infineon baut seinen österreichischen Standort Villach aus. Dort soll die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid (GaN)-Leistungshalbleiter der neuesten Generation auf 300-Millimeter-Wafern entstehen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Infineon will dafür bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro investieren. Der Produktionsstart ist den Angaben zufolge für Ende 2027 vorgesehen.

Werbung

Mit der Investition zielt Infineon auf die stark wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Stromversorgungslösungen. Galliumnitrid ermögliche erhebliche Effizienzsteigerungen in zahlreichen Applikationen wie KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur, Elektromobilität, Robotik und Konsumentenelektronik, so das Unternehmen. Das Projekt werde mit 319 Millionen Euro im Rahmen des Europäischen Chips Acts gefördert./nas/stk

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.