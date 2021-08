Infineon kann Nachfrage nicht decken - Ergebnis wie erwartet

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Infineon hat sich die hohe Nachfrage auch im dritten Geschäftsquartal fortgesetzt. Der Chiphersteller beschrieb die Liefersituation zugleich als "sehr angespannt". "Die Vorräte sind auf einem historischen Tiefstand, unsere Chips gehen aus der Fertigung direkt in die Endanwendungen", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss.

Im dritten Quartal verbuchte Infineon ein Segmentergebnis von 496 Millionen Euro - ein Plus von 1 Prozent zum Vorquartal. Analysten hatten nach einer vom Unternehmen zusammengestellten Konsensprognose mit 497 Millionen Euro gerechnet. Die Segmentergebnis-Marge kletterte gegenüber dem Vorquartal um 80 Basispunkte auf 18,2 Prozent.

Unter dem Strich stand ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 18 Cent, während im Vorjahr im Zuge des ersten Lockdowns zur Eindämmung des Covid-19-Virus' ein Verlust von 11 Cent zu Buche gestanden hatte. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 2,722 Milliarden Euro - legte jedoch zum Vorquartal nur um 1 Prozent zu. Dafür sind die Nachwirkungen der im Winter gestoppten Produktion in Texas sowie jüngste coronabedingte Einschränkungen in der Fertigung in Malaysia verantwortlich.

Im bereits laufenden vierten Geschäftsquartal soll die Marge bei etwa 2,9 Milliarden Euro Umsatz etwa 19 Prozent erreichen. Wachstum wird vor allem im Geschäftsbereich Power & Sensor Systems erwartet. Im Gesamtjahr rechnet Infineon mit rund 11 Milliarden Euro Umsatz sowie einer Segmentergebnis-Marge von mehr als 18 Prozent.

