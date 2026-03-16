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Infineon sowie STMicro und NXP kooperieren bei Robotern mit Nvidia

17.03.26 08:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
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DOW JONES--Das führende KI-Unternehmen Nvidia tut sich bei der Entwicklung von Systemarchitekturen für humanoide Roboter mit Infineon sowie STMicro und NXP zusammen. Die drei europäischen Halbleiterproduzenten verkündeten anlässlich der jährlichen Nvidia-Entwicklerkonferenz GTC am Montagabend jeweils entsprechende Partnerschaften mit dem US-Konzern. Während Nividia sein KI-Supercomputerhirn Jetson Thor beisteuert, werden sich die europäischen Hersteller auf Hardware aus den Bereichen Sensorik, Aktuatorik, Konnektivität und Energiemanagement konzentrieren.

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Finanzielle Details der Kooperation wurden nicht genannt. Infineon kalkuliert laut Mitteilung mit einem geschätzten Halbleiterwert von 500 US-Dollar pro Roboter. STMicro erklärte, "unsere Zusammenarbeit mit Nvidia zielt darauf ab, die nächste Welle bahnbrechender Robotik-Innovationen zu entfesseln."

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 03:27 ET (07:27 GMT)

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