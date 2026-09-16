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Infineon verkauft Teil seiner Spezial-Speicherchips für über 1 Milliarde Dollar

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NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Halbleiterkonzern Infineon verkauft einen Teil seines spezialisierten Speicherchip-Geschäfts an den taiwanischen Konzern Winbond Electronics. Die Transaktion umfasst ein Portfolio von NOR-Flash-Speichern sowie F-RAM-Produkten für Kunden in den Bereichen Automotive, Industrie und Infrastruktur, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Der Kaufpreis liege bei 1,12 Milliarden US-Dollar (rund 0,97 Mrd Euro) auf schulden- und liquiditätsfreier Basis. Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden und muss noch von den Behörden genehmigt werden.

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Mit dem Verkauf will sich Infineon stärker auf seine Wachstumstreiber konzentrieren. Das Unternehmen wird den Angaben zufolge weiterhin ein Portfolio spezialisierter Speicherlösungen anbieten für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie, Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Dazu gehöre auch ein breites Angebot an Speicherlösungen für Weltraummissionen, hieß es./nas/men

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Datum Rating Analyst
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research

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