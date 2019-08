Infineon - warum man sie haben sollte

KA0Y8K – Montag empfohlen an dieser Stelle zu 2,40 Euro. Der Kurs ist leicht angesprungen auf 2,80 Euro, Sie bleiben trotzdem dabei. Auf Infineon geben Sie kein Stück aus der Hand, im Gegenteil, zu 2,00 Euro würden Sie sogar Tranche 2 einsetzen. KAoY8K - das ist der Turbo als Basis im Depot. Der Handelsstreit mit den USA – unser Thema heute im Exklusivbereich. Dazu mögliche Zinssenkungen ab September und Wirecard, Uber, Lyft, unser Turbo auf den BVB, Bayer und die China-Titel. Deutsche Aktien werden nun in Qualität ein zweites Mal völlig überzogen nach unten durch gereicht. Infineon ist ein Beispiel. Jetzt, da alle nervös sind, muss man antizyklisch aktiv werden. All das lesen Sie hier.

