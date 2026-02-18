DAX25.151 -0,5%Est506.073 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,13 +1,2%Gold5.004 +0,5%
Infineon will mit Konzernchef Hanebeck und Finanzchef Schneider verlängern

19.02.26 09:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
46,28 EUR 0,39 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Infineon will Konzernchef Jochen Hanebeck und Finanzvorstand Sven Schneider für die kommenden Jahre an sich binden. Die Verträge der beiden Manager sollen vorzeitig verlängert werden, teilte Infineon vor Beginn der Hauptversammlung des Unternehmens in Neubiberg mit. Hanebeck soll dann bis Ende März 2032, Schneider bis Ende April 2032 im Amt bleiben. Beide Verträge wären 2027 ausgelaufen. Der Aufsichtsrat will die Verlängerung im Mai offiziell beschließen./nas/jha/

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
