Infinitum Copper: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Infinitum Copper veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infinitum Copper
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infinitum Copper
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent