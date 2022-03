Inflation im Euroraum steigt im Februar auf Rekordhoch

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflation in der Eurozone hat im Februar erneut ein Rekordhoch markiert. Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich auf revidiert 5,9 (Januar: 5,1) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der höchste Wert seit 1997, dem Beginn der aktuellen Datenreihe. Beim ersten Datenausweis am 2. März war vorläufig eine Rate von 5,8 Prozent ermittelt worden. Volkswirten hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Mit dem jüngsten Preisschub wird das mittelfristige Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) noch stärker überschritten als es bisher schon der Fall war. Der Ukraine-Krieg hat die Inflation noch weiter angefacht. Eine baldige Rückkehr der Inflationsrate in den Zielbereich erscheint derzeit schwer vorstellbar.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, stieg im Februar ebenfalls. Diese Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) kletterte auf 2,7 von 2,3 Prozent. Das entsprach der vorläufigen Meldung. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.

Im Februar kam der höchste Beitrag zur jährlichen Inflation im Euroraum von "Energie" (3,12 Prozentpunkte), gefolgt von "Dienstleistungen" (1,04), "Lebensmitteln, Alkohol und Tabak" (0,90) sowie "Industriegütern ohne Energie" (0,81).

Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Februar in der Gesamtrate um 0,9 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung 0,5 Prozent. Die vorläufigen Daten wurden damit ebenfalls bestätigt.

Die EZB steht vor dem Problem, dass wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine die Energiepreise beschleunigt steigen, was die Inflation in den nächsten Monaten schüren dürfte. Zugleich beeinträchtigt der Krieg aber auch die Zuversicht von Unternehmen und Konsumenten, was das Wachstum und damit mittelfristig auch die Inflation schwächen dürfte.

