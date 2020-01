Inflation in der Euro-Zone steigt auf 1,3 Prozent

GO

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen schließend fester -- EVOTEC erweitert Zusammenarbeit mit Bristol-Myers Squibb -- Bitcoin über 8.000-Dollar-Marke -- Wirecard, Lufthansa, RWE im Fokus

Aston Martin-Aktie fällt: Sportwagenbauer mit Ergebniseinbruch. adidas will 2020 in 3. Tranche Aktien zurückkaufen. Villeroy & Boch 2019 mit weniger Umsatz - Aktie dennoch gefragt. Boeing will 737-MAX-Mitarbeiter versetzen statt entlassen. BP erlöst 625 Millionen Dollar mit Verkauf von Ölfeld-Beteiligungen.