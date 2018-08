Inflation in Euro-Zone ebbt leicht ab

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Inflationsrate in der Euro-Zone ist im August leicht gesunken.

Die durchschnittlichen Verbraucherpreise lagen in den 19 Ländern 2,0 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Im Juli hatten die Lebenshaltungskosten um 2,1 Prozent zugenommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht mittelfristig eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur im Euro-Raum. Die Daten dürften die EZB in ihrem Kurs stützen, im Zuge des Aufschwungs langsam in Richtung einer weniger lockeren Geldpolitik umzuschwenken.

Besonders stark erhöhten sich im August die Preise für Energie - das Plus lag bei 9,2 Prozent. Der Preisanstieg schwächte sich damit allerdings leicht ab. Klammert man Energie aus, lag die Teuerungsrate nur bei 1,3 Prozent. Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich mit 2,5 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich. Dagegen legten die Preise für Dienstleistungen nur um 1,3 Prozent zu.