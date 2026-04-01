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Inflation in Japan steigt stärker als erwartet

24.04.26 08:04 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Inflation im März nach dem Rückgang in den Monaten zuvor wieder verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,8 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte.

Im Februar hatte die Inflationsrate in dieser Abgrenzung bei 1,6 Prozent den tiefsten Stand seit März 2022 erreicht. Analysten waren von einem Anstieg der Inflation ausgegangen, hatten aber im Schnitt für März eine etwas niedrigere Rate von 1,7 Prozent erwartet. Angetrieben wurde die Teuerung unter anderem dadurch, dass die Preise für Benzin deutlich schwächer gesunken waren als noch im Februar.

Auch mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind die Verbraucherpreise im März stärker gestiegen, um 1,5 Prozent. Im Monat zuvor hatte die Jahresrate nur 1,3 Prozent betragen. Die Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise wie Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet wurden, lag deutlich höher bei 2,4 Prozent.

Die japanische Notenbank hatte bei der jüngsten Zinsentscheidung Mitte März den Leitzins unverändert bei 0,75 Prozent belassen./jkr/jha/