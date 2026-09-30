DAX 25.356 -0,2%ESt50 6.306 -0,2%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,19 -1,4%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.595 -0,3%Euro 1,1358 +0,1%Öl 103,3 +0,7%Gold 4.190 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Inflation in NRW ist so hoch wie seit 2023 nicht mehr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Alltag ist so teuer geworden wie lange nicht mehr. Wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf mitteilte, lag die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen im September bei 3,3 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte höher als im August und 1,0 Prozentpunkte höher als im September 2025. Die aktuelle Inflation sei so hoch wie seit Dezember 2023 nicht mehr gewesen, als der Wert bei 3,5 Prozent gelegen habe.

Werbung

An der Gemüsetheke wurde es mitunter besonders teuer: Der Preis für Tomaten und Gurken stieg den Angaben zufolge binnen eines Jahres um jeweils etwa ein Drittel, Möhren wurden ein Fünftel teurer. Der Preis für Eier stieg um ein Sechstel. Milch und Butter wurden hingegen günstiger. Haupttreiber der Inflation waren mit Blick auf den Vorjahresmonat Energiepreise, die vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs deutlich gestiegen sind. Außerdem mussten die Verbraucher mehr bezahlen etwa für Kinderbetreuung nach der Schule und für die häusliche Alten- sowie Behindertenpflege./wdw/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.