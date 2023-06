Inflation in NRW steigt wieder

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen ist die Inflation im Juni wieder gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 6,2 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Mai war die Inflationsrate noch auf 5,7 Prozent gesunken und damit auf den tiefsten Stand seit Februar 2022. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,3 Prozent.

"Der Anstieg der Inflationsrate im Juni ist unter anderem mit dem sogenannten Basiseffekt zu erklären, der mit den Sommerhilfen der Bundesregierung im vergangenen Jahr zusammenhängt", hieß es weiter in der Mitteilung. Vor einem Jahr hatten das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt dämpfend auf die Preisentwicklung gewirkt, was nun zu einem Anstieg der Verbraucherpreise im Jahresvergleich führte.

Zu den stärksten Preistreibern im Jahresvergleich zählten laut Landesamt die Kosten für Gas und Lebensmittel. "Im Vergleich zu Juni 2022 stiegen insbesondere die Preise für Gas einschließlich Betriebskosten (plus 34,0 Prozent) und Nahrungsmittel (plus 14,6 Prozent)", hieß es.

NRW zählt zu den Bundesländern, deren Preisentwicklung in der Schätzung der Inflation in der gesamten Bundesrepublik einfließt. Die erste Schätzung zur Preisentwicklung in Deutschland hat das Statistische Bundesamt für den Nachmittag angekündigt. Auch bei der gesamtdeutschen Preisentwicklung wird wieder mit einem Anstieg der Inflation gerechnet./jkr/jha/