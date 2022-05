Inflation in Polen im Mai bei 13,9 Prozent

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen hat sich der Preisauftrieb im Mai weiter beschleunigt. Nach einer ersten Schätzung stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Prozent und zum Vorjahresmonat um 13,9 Prozent, wie die zentrale Statistikbehörde am Dienstag in Warschau mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit 24 Jahren.

Besonders gestiegen sind die Preise für Lebensmittel und Benzin. Bis zum Ende des Jahres werde die Inflationsrate zweistellig bleiben, sagte Marcin Klucznik vom Polnischen Wirtschaftsinstitut der Nachrichtenagentur PAP. Der Höhepunkt sei im August zu erwarten.

Um die Folgen der Inflation für die Verbraucher abzumildern, hat die polnische Regierung seit Februar die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ausgesetzt und den Steuersatz für Benzin und Dieselkraftstoff von 23 auf 8 Prozent gesenkt. Die Regelung soll sechs Monate lang gelten./dhe/DP/mis