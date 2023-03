Inflation in Polen nimmt wieder Tempo auf

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen hat sich der Preisauftrieb im Februar erneut beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18,4 Prozent, wie die zentrale Statistikbehörde am Mittwoch in Warschau mitteilte. Im Januar hatte die Teuerungsrate im Jahresvergleich bei 16,6 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise im Februar um 1,2 Prozent.

Besonders angezogen haben die Kosten für Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke: Hierfür mussten die Verbraucher 24 Prozent mehr ausgeben als im Februar vergangenen Jahres. Die Kosten für Transport stiegen im gleichen Zeitraum um 23,7 Prozent, Wohnen und Energieträger verteuerten sich um 22,7 Prozent.

Analysten der ING (ING Group) Bank Slaski gehen davon aus, dass die Inflationsrate in dem EU-Land im Februar ihren Höhepunkt erreicht hat. Die nächsten Monate würden eine Verlangsamung des Preisanstiegs mit sich bringen, vor allem wegen eines Rückgangs der jährlichen Inflationsrate bei Energie, Kraftstoffen und Nahrungsmitteln, heißt es in ihrer Prognose./dhe/DP/mis