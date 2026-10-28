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Inflation Reduction Act

Befesa-Aktie springt an: Ergebnisziel für 2026 erhöht - US-Förderprogramm

Befesa-Aktie springt an: Ergebnisziel für 2026 erhöht - US-Förderprogramm

Der Industrie-Recycler Befesa dürfte von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm Inflation Reduction Act profitieren.

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Aktien
Befesa
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Das Unternehmen erwartet allein für 2026 aufgrund seiner Produktion von Zink, das zu den geförderten Metallen gehöre, eine Steuergutschrift von rund 29 Millionen US-Dollar (etwa 26 Millionen Euro). An der Börse kam das gut an; der Aktienkurs legte auf die Nachrichten hin zu.

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Für 2026 werde daher nun inklusive dieses Betrags mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 286 bis 296 Millionen gerechnet, teilte Befesa am Mittwoch weiter mit. Ohne die Gutschrift soll das operative Ergebnis 260 bis 270 Millionen Euro erreichen. Zuvor war das Unternehmen von einer Spanne von 250 bis 270 Millionen Euro ausgegangen.

Des Weiteren geht der Industrie-Recycler davon aus, dass er auch in den Jahren bis 2033 Gutschriften erhalten wird, sofern sich der geltende regulatorische Rahmen nicht ändert. Basierend auf der aktuellen Einschätzung rechnet das Unternehmen mit einem wiederkehrenden positiven jährlichen Beitrag zwischen 25 Millionen und 30 Millionen Euro.

Via XETRA geht es für die Befesa-Aktie zeitweise 6,77 Prozent auf 35,50 Euro nach oben.

/mne/mis

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Befesa

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Befesa Buy UBS AG
13.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG

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