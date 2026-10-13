Deutsche Inflation zieht an - Energiepreise steigen kräftig

Inflationsdruck

13.10.26 08:14 Uhr

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September wie erwartet zugenommen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 3,3 (August: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Auch der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um 0,6 und 3,3 (2,9) Prozent. Damit bestätigte Destatis wie erwartet die Angaben der vorläufigen Veröffentlichung. Die Kernverbraucherpreise stiegen mit Raten von 0,2 und 2,4 (2,4) Prozent.

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Die Energiepreise stiegen mit einer Jahresrate von 14,9 (10,5) Prozent und die Nahrungsmittelpreise um 0,4 (0,1) Prozent. Waren insgesamt verteuerten sich um 3,8 Prozent und Dienstleistungen um 2,7 Prozent.

DOW JONES