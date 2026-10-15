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Inflationsdruck in den USA

US-Erzeugerpreise im September deutlich stärker gestiegen als erwartet

US-Erzeugerpreise im September deutlich stärker gestiegen als erwartet

Der Preisdruck auf Produzentenebene in den USA ist im September deutlich höher gewesen als erwartet.

Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent, nachdem sie im August um 0,5 Prozent zugelegt hatten. Die Erzeugerpreise ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen um 0,7 Prozent, nach 0,2 Prozent im August. Erwartet worden waren Raten von nur 0,6 und 0,3 Prozent. Auf Jahressicht erhöhten sich die Erzeugerpreise um 6,3 (August: 5,4) Prozent und die Kernerzeugerpreise um 5,0 (4,6) Prozent.

DJG/hab/mgo

Dow Jones Newswires

Bildquellen: CURAphotography / Shutterstock.com

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