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Inflationsdruck steigt

US-Inflation im September stärker gestiegen als erwartet

US-Inflation im September stärker gestiegen als erwartet

Der Inflationsdruck in den USA hat im September deutlicher als erwartet zugenommen.

Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,7 (August: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,6 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,6 Prozent gerechnet.

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Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und um 2,6 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 2,5 Prozent erwartet.

Die Energiepreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 5,2 Prozent, während die Lebensmittelpreise unverändert blieben.

DJG/hab/mgo

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Cynthia Shirk / Shutterstock.com, kropic1 / Shutterstock.com

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