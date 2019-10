Inflationsrate in der Euro-Zone fällt auf 0,7 Prozent

Brüssel (Reuters) - Die Inflation in der Euro-Zone hat sich im Oktober wegen billigerer Energie weiter vom EZB-Ziel entfernt.

Die Verbraucherpreise legten nur noch um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer Schätzung mitteilte. Im September waren es noch 0,8 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht mittelfristig Werte von knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur im Euro-Raum an. Da sie diesen Wert nach eigener Prognose noch längere Zeit verfehlen wird und zudem die Konjunktur abkühlt, hat sie höhere Strafzinsen auf Bankeinlagen und die Wiederaufnahme von Anleihekäufen beschlossen. Das soll Wirtschaft und Inflation anschieben.

Gedämpft wurde der Preisauftrieb im Oktober von der Energie. Diese verbilligte sich um durchschnittlich 3,2 Prozent. Lebensmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich hingegen um 1,6 Prozent, ebenso Dienstleistungen.

Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate vorerst niedrig bleiben dürften. Dafür spricht die schwächere Konjunktur, die unter Handelskonflikten, Brexit-Chaos und nachlassende Weltwirtschaft leidet. Bei nachlassender Nachfrage fällt es Unternehmen in der Regel schwerer, Preiserhöhungen durchzusetzen.