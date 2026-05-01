DAX25.159 +0,3%Est506.094 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +3,4%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.207 +0,3%Euro1,1643 -0,1%Öl92,24 -1,2%Gold4.530 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: DAX etwas fester -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, DroneShield, IBM, Eventim im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.05.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.05.26
Reform bei neuen Aktien: SEC schlägt weitreichende Erleichterungen für Börsengänge vor Reform bei neuen Aktien: SEC schlägt weitreichende Erleichterungen für Börsengänge vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inflationsrate in Hessen sinkt - Tankrabatt hilft

29.05.26 12:06 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate ist in Hessen auch dank des Tankrabattes gesunken. Im Mai lagen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Im April hatte die jährliche Teuerung noch bei 2,8 Prozent gelegen, im März bei 2,9 Prozent, dem höchsten Stand seit Dezember 2023. Grund für den nachlassenden Preisdruck seien die seit Anfang Mai reduzierten Energiesteuersätze für Kraftstoffe, erklärte das Statistische Landesamt.

Der Tankrabatt spiegelte sich im Monatsvergleich an den Zapfsäulen wider: Kraftstoffe wurden gegenüber April im Schnitt 7 Prozent günstiger. Im Vergleich zum Vorjahresmonat mussten Autofahrer aber immer noch tiefer in die Tasche greifen: Diesel kostete fast ein Viertel (24,5 Prozent) mehr, Superbenzin 15,7 Prozent.

Trotz des Rückgangs bei Kraftstoffen gegenüber April lagen die Energiepreise insgesamt noch deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Sie verteuerten sich im Schnitt um 5,8 Prozent. Besonders deutlich zeigte sich der anhaltende Preisdruck bei Heizöl, das sich im Zuge des Iran-Kriegs um fast die Hälfte (46,8 Prozent) verteuerte.

Gemüse günstiger, Kaffee teurer

Bei den Lebensmitteln gibt es dagegen eher gute Nachrichten: Im Vergleich zum Vormonat April wurden sie um 1,1 Prozent günstiger, besonders Gemüse mit minus 6,3 Prozent. Insgesamt liegen die Lebensmittelpreise nur leicht um 1,2 Prozent über dem Vorjahresniveau und wirken damit eher stabilisierend auf die Inflation.

Teurer geworden sind dagegen einzelne Alltagsprodukte: Kaffee war im Mai um gut 9 Prozent, Tabakwaren fast 6 Prozent teurer als vor einem Jahr. Auch Dienstleistungen, zu denen etwa Restaurantbesuche zählen, bleiben ein Preistreiber. Sie verteuerten sich im Jahresvergleich um 3,8 Prozent./lea/DP/stw