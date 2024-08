Inflationsrate in NRW sinkt unter Zwei-Prozent-Marke

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen liegt die Inflation im August zum ersten Mal seit April 2021 wieder unter der Zwei-Prozent-Marke. Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 1,7 Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Juli hatte die Inflation noch deutlich höher bei 2,3 Prozent gelegen.

In den vergangenen Monaten hatte die Inflationsrate in NRW durchgehend bei mindestens zwei Prozent gelegen, in den Vorjahren verzeichneten die Statistiker deutlich höhere Werte. So waren die Verbraucherpreise im Februar 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent gestiegen.

Dennoch gab es auch zuletzt noch Bereiche, die von starken Preisanstiegen betroffen waren. So waren Fernwärme (+31,5 Prozent) sowie einzelne Lebensmittel wie Butter (+25,7) und Kekse (+16,9) im August 2024 deutlich teuer als im Vorjahresmonat. Günstiger angeboten wurden laut Landesamt Kraftstoffe (minus 7,1)./cr/DP/jkr