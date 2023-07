Inflationsschub in der Eurozone

von Nkosilathi Dube, Trive Finanzmarktanalyst

Am 15. Juni erhöhte die Europäische Zentralbank die Zinssätze für die Eurozone auf den höchsten Stand seit 22 Jahren und erklärte, dass angesichts der anhaltend hohen Inflation ein weiterer Zinsschritt im Juli und vielleicht auch darüber hinaus möglich sei.

Und das, obwohl die Zentralbank mit der schnellsten geldpolitischen Straffung ihrer Geschichte, die von Juli 2022 bis Juni 2023 zu acht aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen als Reaktion auf die starke Inflation führte, einige gute Ergebnisse erzielte.

Deutschland, das wirtschaftliche Kraftzentrum der Zone, gehörte zu den anderen wichtigen Volkswirtschaften der Eurozone, die im Mai einen unerwartet starken Rückgang der Inflation meldeten. Dies deutet darauf hin, dass die Inflation durch das Vorgehen der EZB in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, und die EZB plant weitere Maßnahmen, da die Inflation immer noch über ihrem Ziel von 2 % liegt.

Nach der Schnellschätzung von Eurostat ist die Inflation in den 20 Ländern der Eurozone im Juni auf 5,5 % gesunken, gegenüber 6,1 % im Mai, was den siebten Rückgang in den letzten acht Monaten darstellt. Deutschland war das einzige Land, das einen Anstieg von 6,3 % auf 6,8 % verzeichnete. Die Basiseffekte der Bahntarifsubventionen von 2022 waren fast vollständig für den Anstieg der Inflation in Deutschland Mitte 2023 gegenüber dem Vorjahr verantwortlich.

Die deutsche Regierung senkte die Kraftstoffsteuern und schuf ein öffentliches Verkehrssystem, mit dem man im Juni letzten Jahres für 9 Euro pro Monat durch das Land reisen konnte, um die steigenden Energiepreise zu bekämpfen. Infolgedessen ging die Inflation in Deutschland in diesem Monat zurück. Das System vom letzten Sommer wurde durch ein neues subventioniertes Ticket – das „D-Ticket“ – ersetzt, das jedoch mit 49 EUR pro Monat wesentlich teurer ist.

Die EZB erklärte, dass sie nun davon ausgeht, dass die Inflation bis Ende 2025 weiter über ihr Ziel von 2 % steigen wird. Derzeit liegt die Inflation fast dreimal so hoch wie das Ziel von 5,5 % und ist für die EZB immer noch zu hoch. Die zugrunde liegende Preisinflation beginnt gerade erst zu sinken, obwohl es Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums gibt.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde räumte „Anzeichen für eine Abschwächung“ der Kerninflationsrate in der Eurozone ein, bekräftigte aber, dass es noch zu früh sei, um einen Höchststand des Indikators zu verkünden.

Auf der EZB-Jahreskonferenz im Juni im portugiesischen Sintra betonten mehrere Entscheidungsträger, dass sie sich auf die zugrunde liegende Inflation konzentrieren, und erklärten, dass es erst zu einem Abschwung kommen muss, bevor sie die Zinsen nicht mehr erhöhen können.

Andererseits haben sich die hohen Energiepreise, die maßgeblich zur Inflation beigetragen haben, im Jahr 2023 verflüchtigt. Die Erdgas- und Rohölpreise haben inzwischen ihren Höchststand erreicht (NYMEX: NG bzw. CL). Wie unten dargestellt, sind die Rohölpreise von einem Höchststand von 114,67 USD pro Barrel im Mai 2022 zurückgegangen, während die Erdgaspreise nach einem Rekordhoch von 9,127 USD/MMBtu wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht haben.



Zusammenfassung

Die EZB ist wahrscheinlich berechtigt, ihren Straffungszyklus fortzusetzen, da ihr Ziel weit entfernt ist und dies voraussichtlich bis 2025 der Fall sein wird. Einige der wichtigsten Faktoren, die zu der starken Inflation beigetragen haben, darunter die hohen Energiepreise und die florierenden Verbraucherausgaben, sprechen jedoch für einen weniger restriktiven Ansatz.

Quellen: Europäische Zentralbank, Eurostat, Statistisches Bundesamt, Bloomberg, Reuters, CNBC, TradingView



Dieses Material wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt keine Finanz-, Investitions- oder sonstige Beratung dar. Keine der in diesen Unterlagen enthaltenen Meinungen stellt eine Empfehlung von Trive Financial Services Malta Limited oder des Verfassers hinsichtlich einer bestimmten Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie dar und sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse des einzelnen Anlegers. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden.

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.