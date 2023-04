Inflationssorgen: Zentralbanken bauen ihre Goldreserven massiv aus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Inflations- und Rezessionssorgen treiben aktuell zahlreiche Anleger in Gold, sodass auch das im Sommer 2020 erreichte Rekordniveau wieder in greifbare Nähe rückt. Auch die Zentralbanken haben sich in diesem Jahr an dem Trend beteiligt und setzen auf das wertvolle Edelmetall. Noch nie wurde so viel Gold innerhalb von nur zwei Monaten seit Jahresbeginn gekauft.