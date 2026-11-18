Infleqtion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Infleqtion gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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