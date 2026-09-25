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Infusionslösungen

Fresenius-Aktie höher: Konzern investiert Millionen in europäischen Kapazitätsausbau

Fresenius-Aktie höher: Konzern investiert Millionen in europäischen Kapazitätsausbau

Fresenius hat seine Kapazitäten für die Herstellung von Infusionslösungen in Polen und Italien erweitert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
45.80 EUR -0.15 EUR -0.33 %
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er insgesamt 54 Millionen Euro investiert. Im polnischen Kutno seien eine neue Produktionslinie für Infusionslösungen eröffnet und im italienischen Isola della Scala die Produktions- und Lagerinfrastruktur erweitert worden.

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Die Fresenius-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent auf 46,08 Euro.

DJG/mgo/ros

DOW JONES

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Fresenius

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Datum Rating Analyst
17.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.09.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
14.08.26 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK

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