Fresenius-Aktie höher: Konzern investiert Millionen in europäischen Kapazitätsausbau
Fresenius hat seine Kapazitäten für die Herstellung von Infusionslösungen in Polen und Italien erweitert.
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er insgesamt 54 Millionen Euro investiert. Im polnischen Kutno seien eine neue Produktionslinie für Infusionslösungen eröffnet und im italienischen Isola della Scala die Produktions- und Lagerinfrastruktur erweitert worden.
Die Fresenius-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent auf 46,08 Euro.
DJG/mgo/ros
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Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Fresenius