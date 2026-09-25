Fresenius-Aktie höher: Konzern investiert Millionen in europäischen Kapazitätsausbau

Infusionslösungen

25.09.26 10:43 Uhr

Fresenius hat seine Kapazitäten für die Herstellung von Infusionslösungen in Polen und Italien erweitert.

Wie der DAX -Konzern mitteilte, hat er insgesamt 54 Millionen Euro investiert. Im polnischen Kutno seien eine neue Produktionslinie für Infusionslösungen eröffnet und im italienischen Isola della Scala die Produktions- und Lagerinfrastruktur erweitert worden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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