ING Group Aktie News: ING Group am Mittag tiefrot

Die ING Group-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 5,3 Prozent auf 10,03 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ING Group-Aktie bei 9,61 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 10,39 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 449.861 ING Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,86 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die ING Group-Aktie mit einem Verlust von 19,03 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der ING Group-Aktie wird bei 15,68 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte ING Group am 02.02.2023. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ING Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.868,00 EUR gegenüber 4.624,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte ING Group am 11.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von ING Group rechnen Experten am 09.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass ING Group ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

