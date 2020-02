ING Group verdient im Schlussquartal deutlich weniger

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- OSRAM zurück in den schwarzen Zahlen -- Société Générale mit Gewinneinbruch -- ArcelorMittal verbucht Milliardenverlust -- UniCredit im Fokus

Hohe Kosten drücken auf Ergebnis der ING. RATIONAL wächst weiter. Toyota hebt Jahresprognose an. AB Inbev bekommt neuen Finanzvorstand. Siemens-Aktionäre geben Vorstand Rückendeckung und billigen Vergütungssystem. Fotodienstleister CEWE wächst zweistellig. PUMA schließt einige Läden in China. Bundesbank feilt an neuer Strategie.