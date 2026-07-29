ING verdient mehr als erwartet
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AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING (ING Group) hat im zweiten Quartal dank zweistellig steigender Zins- und Provisionseinnahmen deutlich mehr verdient. Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Der Gewinn zog damit stärker an, als Experten erwartet hatten. Die Erträge legten um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Die Bank wurde mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer./zb/jha/
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|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.