ING verkauft für 243 Mio Euro Aktien der TMBThanachart Bank

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die ING Groep hat ein Aktienrückkaufprogramm der TMBThanachart Bank (TTB) zu einer Verkleinerung ihrer eigenen Beteiligung an dem thailändischen Institut genutzt. Die niederländische Finanzgruppe verkaufte nach eigenen Angaben dabei TTB-Aktien für 243 Millionen Euro und reduzierte so ihren Anteil von 23,1 auf 19,5 Prozent.

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In der Mitteilung der ING heißt es, die Bankengruppe bleibe ein bedeutender Anteilseigner der TTB. Die Partnerschaft mit der Bank werde nach wie vor geschätzt. Die Bank erklärte ferner, es sei nicht zu erwarten, dass der Verkauf einen wesentlichen Einfluss auf den ING-Gewinn, ihr Eigenkapital oder die Kapitalquoten haben werde.

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DJG/DJN/rio/sha

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June 12, 2026 09:14 ET (13:14 GMT)