ING von Polens Hypothekenferien belastet - Aktienrückkauf startet

Von Ed Frankl

AMSTERDAM (Dow Jones)--Die niederländische ING Groep hat wegen der im Sommer in Polen ausgerufenen Kreditferien im dritten Quartal weniger verdient. Der Nettogewinn ging von 1,37 Milliarden auf 979 Millionen Euro zurück, wie das Kreditinstitut mitteilte. Die Gesamteinnahmen, ein Maßstab für die Ertragskraft der Bank, fielen um 5 Prozent auf 4,41 Milliarden Euro. Beide Kennziffern lagen leicht unter den Erwartungen: Analysten hatten nach einem von Factset erhobenen Konsens mit 1,08 Milliarden Euro Überschuss und 4,43 Milliarden Euro Gesamteinnahmen kalkuliert.

Der Nettozinsertrag blieb mit 3,33 Milliarden Euro um 1,7 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück, eine Folge des Hypothekenmoratoriums, mit dem die polnische Regierung ihre Bürger vor den hohen Zinsen schützen wollte. Bis zu acht Raten laufender Hauskredite müssen nach einem seit Juli geltenden Gesetz auf Antrag gestundet werden. ING konnte die daraus erwachsene Belastung durch höhere Kreditergebnisse teilweise ausgleichen.

ING kündigte ferner an, dass ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Euro per sofort startet. Geld, das am Ende der Laufzeit Ende des Jahres noch übrig ist, soll in bar an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2022 03:17 ET (07:17 GMT)