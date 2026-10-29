ING will bereit sein für Bankenkonsolidierung

29.10.26 14:34 Uhr

Von Michael Hennessey

DOW JONES--Der CEO der ING Groep will die niederländische Bank vorbereitet sehen, um sich bietende Gelegenheiten für Fusionen im europäischen Bankensektor zu ergreifen, auch wenn organisches Wachstum und kleinere Zukäufe weiterhin Priorität haben.

Werbung

"Wir werden immer prüfen, ob es größere Konsolidierungsschritte gibt", sagte ING-CEO Steven van Rijswijk in einem Interview. "Und wenn dann irgendwann ein Konsolidierungsspiel in Europa beginnen sollte, müssen wir zumindest darauf vorbereitet sein."

Während sich einige europäische Banken auf der Jagd nach Milliardengeschäften befänden, habe ING vorrangig in den Ausbau der eigenen Aktivitäten investiert und kleinere Akquisitionen getätigt, sagte der Vorstandschef. Ziel sei es, Lücken im ING-Portfolio zu schließen, um eine "universellere Bank in mehr Märkten" zu werden.

Im Juli hatte die ING vereinbart, eine 40-Prozent-Beteiligung an der spanischen Singular Bank zu erwerben, um ihr Private-Banking-Angebot in dem Land auszubauen. Zudem übernahm sie die vollständige Kontrolle über die polnische Fondsgesellschaft Goldman Sachs TFI, indem sie sich im November vergangenen Jahres auf den Erwerb der verbleibenden 55 Prozent der Anteile einigte, die sie noch nicht besaß.

Werbung

"Unsere oberste Priorität ist zunächst organisches Wachstum", sagte van Rijswijk am Donnerstag. "Wenn man mehr bewirken und in den Märkten, in denen man aktiv ist, relevanter sein will, müssen wir auch unser Produkt- und Dienstleistungsangebot erweitern, und genau das tun wir jetzt."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 09:34 ET (13:34 GMT)