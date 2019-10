Aktien in diesem Artikel Ingenico 89,44 EUR

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), der weltweit führende Anbieter nahtloser Zahlungslösungen, treibt den Wandel des Geschäftsbetriebs internationaler E-Commerce-Unternehmen in China voran. Mit der Einführung einer Anzahl an Zahlungsmethoden, die den Vorlieben der lokalen Verbraucher Rechnung tragen, wird Ingenico den Zugang für Unternehmen zu einem der wichtigsten Onlinemärkte der Welt verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191010005383/de/

Ingenico bringt ein umfassendes Angebot chinesischer Zahlungsmethoden für internationale E-Commerce-Unternehmen auf den Markt (Photo: Business Wire)

Da 82% der chinesischen Bevölkerung ausschließlich mobile Nutzer sind, arbeitet Ingenico mit den führenden mobilen Zahlungsplattformen Alipay und WeChat Pay sowie mit dem lokalen Kartensystem UnionPay zusammen.

Ingenico ist einer der ersten internationalen Zahlungsdienstleister (PSP), der alle Anwendungsfälle für WeChat Pay unterstützt, einschließlich der Integration in WeChat Official Accounts und Mini-Programme. Hierbei handelt es sich um einen entscheidenden Vorteil, der es 1,1 Milliarden WeChat-Benutzern ermöglicht, ihren Kauf abzuschließen, ohne die WeChat-Umgebung zu verlassen.

Zusätzlich stellt Ingenico seinen Kunden eine erweiterte Alipay-Integration bereit, mit der sie die überwiegende Mehrheit der Onlinekunden in China erreichen und gleichzeitig Zahlungen in Echtzeit auf Desktop- und Mobilgeräten anbieten können. Außerdem unterstützt Ingenico die SecurePay- und ExpressPay-Lösungen von UnionPay (UPI) als Teil einer umfassenden Zahlungslösung, die darauf ausgelegt ist, eine größere Bandbreite lokaler Zahlungspräferenzen in China abzudecken. Über Ingenico können Händler Zahlungen in der chinesischen Währung Yuan (CNY) über alle Zahlungsmethoden abwickeln, was für die Umrechnung und das Kundenerlebnis von entscheidender Bedeutung ist.

Das neue China ist eine große Chance für westliche Unternehmen. Es ist der weltweit größte und dynamischste E-Commerce-Markt und eine wegweisende Kraft in der digitalen und mobilen Kultur. Insgesamt weist China eine Internet-Penetrationsrate von 57% auf, was 25% der Internetnutzer weltweit entspricht. Im Vergleich zu vielen anderen Märkten ist China jedoch ein schwieriger Markt, da das einzigartige heimische E-Commerce-Ökosystem häufig spezifische Lösungen erfordert, die auf die lokalen Gewohnheiten zugeschnitten sind.

"Unsere langjährige Präsenz und Aktivität in China bedeutet, dass wir perfekt positioniert sind, um mit Händlern zusammenzuarbeiten, die Zugang zum wirklich lokalen Verbrauchermarkt haben möchten. Unser Know-how in Verbindung mit diesen neuen Zahlungsmöglichkeiten ermöglicht es internationalen Händlern, chinesische Verbraucher zu erreichen, auf die bisher nur schwer zugegriffen werden konnte", so Gabriel de Montessus, SVP Global Online (Einzelhandelssparte) der Ingenico Group. "Unsere Händler werden in der Lage sein, alle relevanten chinesischen Zahlungsmethoden innerhalb ihres digitalen Kundenerlebnisses in lokaler Währung anzubieten und dadurch eine höhere Konversionsrate erzielen."

