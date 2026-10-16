INGS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

16.10.26 06:35 Uhr

INGS lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 32,83 JPY. Im letzten Jahr hatte INGS einen Gewinn von 19,49 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 154,66 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INGS 110,25 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 9,35 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte INGS 7,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net