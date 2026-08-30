DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.340 -0,4%Euro 1,1582 ±0,0%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.459
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

inisterium: Frachtschiff vor Somalia aus Händen von Piraten befreit

MOGADISCHU (dpa-AFX) - Somalische Streitkräfte haben nach Angaben aus Mogadischu in Zusammenarbeit mit der türkischen Marine ein Frachtschiff aus den Händen von Piraten befreit. Das teilte das somalische Verteidigungsministerium mit. Die unter kamerunischer Flagge fahrende "MV Lutuf", die einem türkischen Unternehmen gehöre, war den Angaben zufolge am 17. August auf Höhe der Region Nugaal entlang der somalischen Küste gekapert worden. Türkische Behörden bestätigten die Befreiung zunächst nicht.

Werbung

Bei dem Einsatz seien 14 mutmaßliche Piraten getötet und vier von den Piraten genutzte Boote zerstört worden, hieß es seitens des somalischen Ministeriums. Eine unbestimmte Zahl weiterer Piraten an Bord hätte sich ergeben. Die "MV Lutuf" habe mittlerweile ihre Fahrt zum Hafen von Daressalaam in Tansania fortgesetzt, teilte das Ministerium mit. Angaben zur Besatzung des Frachtschiffs wurden nicht gemacht.

Piraterie kommt seit Jahrzehnten vor der Küste Somalias, im Golf von Aden und im Indischen Ozean, häufig vor. Das britische Handelsmarinezentrum UKMTO warnt aktuell vor einer erhöhten Bedrohungslage in den somalischen Gewässern. Ziel der Piraten ist meist die Übernahme von Containerschiffen oder Öltankern./fm/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.