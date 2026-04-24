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init: Trend zeigt wieder klar nach oben

26.04.26 10:27 Uhr

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Werte in diesem Artikel
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init innovation in traffic systems SE
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Bei init ist es im letzten Jahr nicht ganz so gut gelaufen, wie zwischenzeitlich erhofft. Das Managment hatte im Jahresverlauf die Umsatzprognose angehoben, doch am Ende lagen die Erlöse mit 330 Mio. Euro „nur“ am oberen Ende der ursprünglichen Spanne, was gleichwohl einem Zuwachs von fast einem Viertel zum Vorjahr entsprach. Das EBIT hat zugleich sogar um ein Drittel, auf 32,5 Mio. Euro zugelegt, und damit sowohl die ursprüngliche als auch die leicht nach oben justierte Guidance erreicht, letztere aber nur knapp.

Obwohl das Management für das laufende Jahr weitere deutliche Zuwächse von Umsatz (auf 380 bis 410 Mio. Euro) und EBIT (auf 38 und 42 Mio. Euro) in Aussicht gestellt hat, hatten sich die Anleger offenbar mehr erhofft – und schickten die Aktie zunächst auf Talfahrt. Nach einer kräftigen Korrektur [...]

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